مياه الفيوم : توفير المناخ المشجع للأداء المتميز بالشركة

كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلى فرق العمل لتنفيذ خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لحصول الشركة على المستوى الأول فى إعداد وتنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه ضمن تقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للشركات التابعة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢

أكد عبد الجليل أن الشركة حريصة على توفير المناخ المشجع للأداء المتميز وان هذه الاحتفالية تأتى تقديرا من الشركة لجهود أبنائها الجادين التى ساهمت فى وصول الشركة للمستوى الاول فى تقييم الشركة القابضة فى إعداد وتنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه.

أشار عبد الجليل الى اهمية مواصلة المشاركة الفاعلة بين جميع الإدارات والقطاعات المعنية بمراجعة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطط وكذلك توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لسرعه انجاز مثل هذه الخطط لما لها من تأثير كبير في جميع مراحلها على جودة المياه المنتجة .

أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن نظام وبرامج سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد محطات مياه الشرب من أهم أدوات المتابعة والرقابة على نظام الإمداد بشكل كامل بدءا من مصدر المياه ومأخذ المحطة مرورا بمحطة التنقية وكذلك شبكات التوزيع وحتى وصول المياه للمستهلكين بحيث يعتبر نظام متكامل يضمن استدامة سلامة المياه لنظم الإمداد المعتمدة.

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