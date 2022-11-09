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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة بطل النيجر في الكونفدرالية

صدى البلد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة نيجيليك بطل النيجر في إطار مواجهات بطولة مأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل نيجيليك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار إياب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز بطل النيجر بهدف دون مقابل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي -  عبد الله السعيد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - يوسف نادر - محمود وادي - كريم حافظ - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - محمود دونجا - عبد الله مجدي

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