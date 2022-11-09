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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل رئيس مؤتمر المناخ: مفاوضات جارية حول برنامج التخفيف من آثار التغيرات المناخية

صدى البلد

أكد السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 ، أن هناك مفاوضات تجرى حاليا حول برنامج التخفيف من آثار التغيرات المناخية. 
وقال أبو المجد - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ - إنه سيكون هناك تقريرا جماعيا حول المسئوليات المحددة في عام 2023.
واستعرض الممثل الخاص لرئيس المؤتمر جهود الرئاسة المصرية خلال الاعداد لـ"كوب 27" حيث كانت هناك 48 ساعة مكثفة من التفاوض قبيل انطلاق القمة لحسم جدول الأعمال خاصة وأن بعض الدول قدمت طلبات لادراج موضوعات على الأجندة.
وذكر السفير أبو المجد أن الرئاسة مصرية نجحت في إدراج لأول مرة بند بشأن الخسائر والأضرار على جدول أعمال مؤتمر المناخ.. مضيفا أن المؤتمر يركز على التمويل والتكيف والخسائر.
وأوضح أن بعض الدول بدأت في الإعلان عن تخصيص مبالغ لتمويل التكيف ، حيث أعلنت المانيا عن تخصيص مبلغ 170 مليون يورو وبلجيكا عن 2.5 مليون ، كما تعهدت المملكة المتحدة بزيادة تعهداتها السابقة بثلاثة أضعاف.
وردا على اسئلة الصحفيين.. قال أبو المجد إن مصر قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيا.. داعيا جميع الدول إلى القيام بهذه الخطوة. 
وفى سياق آخر.. أكد السفير أبو المجد على ضرورة تعديل سياسات التمويل المتعلقة بالكفاءة والفاعلية خاصة وأن الدول النامية لم تتسبب فى الوضع الحالى وفى الوقت نفسه مطالبة بان تكون جزءا من الحل.

 

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