سكان الششتاوى بالمحلة الكبرى يناشدون المسئولين إعادة رصف منطقة مقابر الشهداء

شكا سكان منطقة الششتاوى، التابعة إلى حى ثان المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، من تهالك منطقة مقابر الشهداء، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الرصف، مما يعرض حياة المارة للخطر، بالإضافة إلى صعوبة دفن الموتى في قبورهم، خصوصا مع قرب حلول فصل الشتاء.

ويقول المواطن شادى فؤاد محمود، في رسالة لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن سكان منطقة الششتاوى، التابعة إلى حى ثان المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، أشد المعاناة من تهالك الرصف فى منطقة مقابر الشهداء وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات، بالإضافة إلى صعوبة دفن الموتى في قبورهم، خصوصا مع قرب حلول فصل الشتاء".

وأضاف: "رغم معاناة أهالي المنطقة، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاة للأهالي".

وطالب شادى نيابة عن الأهالي برصف المنطقة أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة التدخل وتحديد ميزانية لرصف المنطقة لتسهيل حركة الأهالي.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال رقم: 01004707098

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