عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. قبيلة طيء العربية ترفض الفتنة وتدعو لاستهداف الأمريكيين وطردهم

سوريا - علم
سوريا - علم

أكدت قبيلة طيء العربية في سوريا رفضها المشاركة بأي تجمعات تحت رعاية "قوات الاحتلال الأمريكي" في الحسكة، معتبرة أن هذا يهدف لتقسيم القبائل والعشائر وخلق الفتنة بينها.

وقالت القبيلة في بيان نشرته وكالة "سانا": "ستبقى القبيلة إحدى الركائز الأساسية لمواجهة الإرهاب، رافضة كل أشكاله ومموليه وداعميه ممثلاً بقوات الاحتلال الأمريكي الذي جاء بشعار الديمقرطية المزيّفة لتمرير سياسته المعروفة بالنهب والسلب، ونشر ثقافة القتل في المنطقة لإخفاء جرائمه".

وأكد البيان أن المحتل الأمريكي لن يخرج من أرضنا إلا بالمقاومة الشعبية، لذا "ندعو لاستهدافه على أي بقعة أرض يوجد فيها ضمن سوريا لأنه لا يفهم إلا لغة القوة.. وسنقوم بكل قوتنا بطرد كل من دخل بهدف احتلال أرضنا ونهب خيراتنا ودعم الإرهاب"

سوريا.. القوات التركية تشن عدوانا بالمدفعية على قرى بريف الحسكة الشمالي الغربي

من مجلس النواب .. لبنان تدعو سوريا لترسيم الحدود البحرية

سوريا ريف الحسكة الإحتلال الأمريكي المحتل الأمريكي مواجهة الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

اللحظات الأخيرة فى حياة رجل الأعمال رؤوف غبور

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

بعد سؤال ماما أخبارها إيه .. رد غير متوقع وصادم من ابنة شيرين

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

مقتل 15 شخصا موالين لإيران فى غارة مجهولة شرق سوريا

سوريا تعتمد التوقيت الصيفي على مدار العام لتوفير الطاقة

ترشيحاتنا

أحمد موسى: علاء عبد الفتاح ارتكب جرائم قتل وحرق أقسام الشرطة.. فيديو

أحمد موسى يطالب المصريين في لندن بدعم سفارتنا الجمعة المقبلة.. فيديو

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات علي حساب بطل النيجر

مرحلة عاجلة .. بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة لـ تبطين الترع

إسرائيل تهدد بضرب إيران.. ووزير الدفاع: أعددنا الخطط المطلوبة

أحمد موسى يطالب الأمم المتحدة والمفوض السامي بالاعتذار للشعب والقضاء المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وإطلالة جريئة.. درة تستعرض أنوثتها| شاهد

في حمام السباحة .. خالد عليش وزوجته بـ إطلالة لافتة

قبل عمليات التجميل .. صور صادمة لـ نورهان حفظى الشهيرة بمذيعة فيديو رجل الكشرى

ملابس لافتة.. ليلى أحمد زاهر تظهر بلوك جديد| شاهد

فيديو

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

عاجل حقيقة الإفراج عن عريس الإسماعيلية.. هل نجحت محاولات الصلح؟

الحكومة تحارب شائعة اختفاء الأرز وجشع التجار |تفاصيل

عشيقي بيدلعني أكتر.. ننشر اعترافات سيدة بولاق بعد تخلصها من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ