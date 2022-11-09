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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار البنك الدولي: مصر تمتلك مشروعات عملاقة للتحول نحو الطاقة الخضراء| فيديو

عاطف شبراوي، مستشار
عاطف شبراوي، مستشار البنك الدولي

قال عاطف شبراوي، مستشار البنك الدولي، إن قمة المناخ تم تنظيمها بشكل راقٍ، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل مشرف، بمشاركة رؤساء الدول، والأمين العام للأمم المتحدة؛ مما جعلني أشعر بالفخر للتنظيم الضخم .

الاستعلامات: 4850 مراسلا أجنبيا من دول العالم يقومون بتغطية مؤتمر المناخ

وقال عاطف شبراوي، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن تأثير التغيرات المناخية كبير على الدول النامية، لذا كان لا بد من دعم الدول المتقدمة للدول النامية، لأن الدول الصناعية الكبرى كانت وراء التغيرات المناخية التي حدثت.

وتابع  مستشار البنك الدولي، أن مصر تمتلك عددا من المشروعات العملاقة، والتي تهدف التحويل من الطاقة الاحفورية للطاقة النظيفة، التي تستخدم الكهرباء والشمس والرياح،.

الديون في الدول النامية تمثل 14% من دخلها

وأشار عاطف شبراوي إلى أن تلك الدول، وتمثل أعباء كبيرة على تلك الدول؛ مما يجعلها تقترض من البنك الدولي.

مستشار البنك الدولي الأمين العام للأمم المتحدة الدول الصناعية الدول المتقدمة البنك الدولي

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