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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهدد بضرب إيران.. ووزير الدفاع: أعددنا الخطط المطلوبة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أكدت "جيروزاليم بوست" نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس، أن لدى إسرائيل القدرة على ضرب إيران، لكن يتعين على قيادة البلاد أولا أن تدرس هذا الخطوة بعناية، قبل الإقدام عليها.

وقال جانتس: "إسرائيل لديها القدرة على تنفيذ أنشطة في إيران، ولدينا الاستعداد والقدرة وقد أعددنا الخطط المطلوبة، لكننا مع ذلك مطالبون أولا بالاستعداد، ومن ثم دراسة الخطوة بعناية فائقة قبل الإقدام عليها".

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست، إلى تصريحات عضو الكنيست عن حزب الليكود، تساحي هنجبي، الذي قال الأسبوع الماضي، إن زعيم الحزب، بنيامين نتنياهو، الذي، سيقود الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد عودته للسلطة "ربما يأمر بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية في حال لم يتم التوصل لاتفاق نووي، وكان من المتعذر على الولايات المتحدة اتخاذ إجراء ضد طهران".

وكتبت الصحيفة أن جانتس الذي سيرحل قريبا تاركا منصب وزير الدفاع، يرى أن خيار ضرب إيران "يستوجب الاستعداد، وهذه المسألة تحتاج أيضا لدراسة دقيقة قبل التنفيذ".  

وكشفت الصحيفة عن الوزير جانتس، أن نتنياهو في الماضي عندما كان رئيسا للوزراء كاد يقدم على تنفيذ سيناريو توجيه ضربة لإيران لكنه تراجع عنها في النهاية.

وتابع: "في المرة الأخيرة عندما تم رفع درجة جاهزية الجيش الإسرائيلي إلى المستوى الأعلى، كنت حينها رئيسا لهيئة الأركان العامة، حينئذ تقرر عدم القيام بذلك بقرار من رئيس الوزراء، الذي نترقب تسلمه لنفس المنصب مجددا".

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