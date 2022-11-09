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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: علاء عبد الفتاح ارتكب جرائم قتل وحرق أقسام الشرطة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

استنكر الإعلامي أحمد موسى، ازدواجية معايير حقوق الإنسان في بيان المندوب السامي للأمم المتحدة؛ والذي أصدره بشأن علاء عبد الفتاح.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش قمة مؤتمر المناخ من مدينة شرم الشيخ: «أمريكا اعتقلت مواطن يسير بالعصا؛ لا يحمل سلاح أو شئ؛ ده تسميه إيه؟، والنهاردة كان فيه مواطن في إنجلترا رمى بيض على الملك تشارلز؛ البوليس الإنجليزي كان هيموته».

واستطرد موسى: «ادي لنفسك درس يا بتاع إنجلترا؛ مش ده تعبير عن الرأي؛ سحلتوا الراجل؛ أدي الدول اللي بتتكلم عن حق الرأي؛ كتفوه من يديه وقدميه وسحلوه النهاردة».

وأردف أحمد موسى: «أنا بكلمك على علاء عبد الفتاح اللي قتل وحرق أقسام الشرطة والمجمع العلمي؛ ده انتم ضربتوا المواطنين بالرصاص لما اقتحموا الكونجرس الأمريكي؛ واحنا قبضنا على علاء عبد الفتاح بعد ارتكاب جرائمه ومضربنهوش بالنار».  

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