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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

متغيب عن منزله.. أسرة في المنيا تناشد المسئولين بالبحث عن «أدهم»

صدى البلد

استغاث المواطن هشام عزمي، المقيم في قرية أبا البلد - التابعة لمركز مغاغة - في محافظة المنيا، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجله “ ادهم ” ولم تفلح كل محاولاتنا فى العثور عليه.

 

وقال "هشام" في رسالته: "تغيب ابني ادهم هشام عزمي ، البالغ من العمر 10 سنوات ، عن منزله  في قرية أبا البلد - التابه لمركز مغاغة - في محافظة المنيا وذلك فى ظروف غامضة، منذ  يوم  6 نوفمبر 2022  ، ولم يتم العثور عليه ،  ولم يعد حتى الآن".

 

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01010034705
01282837374

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سكان منطقة الهضبة الوسطي بالمقطم يستغيثون من فوضى انتشار التكاتك

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سكان شارع عبد الحميد مكى بدار السلام يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

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أهالي قرية صنافير بالقليوبية يستغيثون بسبب انتشار القمامة

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سكان شارع حسنين دسوقي في المعادي يشكون من فوضى انتشار التوكتوك

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

قرية أبا البلد مركز مغاغة ظروف غامضة اهل الخير محافظة المنيا متغيب

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