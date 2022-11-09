الخارجية: قمة المناخ ليست للوعود وإنما للتحرك والتنفيذ

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن قضية المناخ وتأثيرها يصل إلى مختلف دول العالم، مؤكدا أن قمة المناخ ليست للوعود وإنما للتحرك والتنفيذ.

وأضاف أحمد أبو زيد، في حوار عبر الفيديو كونفراس، لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن التغيرات المناخية لا تميز بين الدول النامية أو المتقدمة، لافتا إلى أن كل فعاليات كوب 27 تعكس إرادة سياسية لنجاح المؤتمر.

موضوعات قمة المناخ

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن مؤتمر المناخ ينعقد في ظل أزمات طاقة وغذاء، مستدركا أن موضوعات قمة المناخ تعكس كافة التحديات.