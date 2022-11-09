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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار العلوم جامعة القاهرة تقيم المنتدى الطلابي مناخ نظيف من أجل مصر

جامعة دار علوم
جامعة دار علوم

تقيم كلية دار العلوم جامعة القاهرة المنتدى الطلابي مناخ نظيف من أجل مصر تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cob 27 وعرض إسكتش يعبر عن المناخ.

وهذا المنتدى تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور “محمد عثمان الخشت” وإشراف عميد كلية دار العلوم الدكتور “أحمد بلبولة”، وفي هذا العرض التمثيلي خفيف الظل سيشرح المشاكل المناخية التي تواجهها البلاد في ظل أجواء التلوث وكيفية محاولة مواجهتها والتصدي لها واستبدالها بطرق صحية محافظة على المناخ والبيئة.

جامعة القاهرة 

شاركت الجامعة في جناح الابتكار الأخضر والذي يقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 في المنطقة الخضراء وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شاركت جامعة القاهرة بفاعلية في مؤتمر المناخ Cop27 في إطار التوجه العالمي وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي.

وقام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بافتتاح معرض جامعة القاهرة فى جناح الابتكار الأخضر ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.

وصرح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن استراتيجية جامعة القاهرة في التحول إلى جامعات الجيل الرابع، ركزت على محور البيئة بوصفه محورا جوهريا في الخطة الخمسية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، مؤكدًا الحرص على توافق خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولذلك كان من الطبيعي تقدم مؤشرات الجامعة في التصنيفات العالمية ذات العلاقة بالبعد البيئي، ومن أهمها تصنيف جامعة القاهرة في المركز 239 في مجال التأثير البيئي ضمن تصنيف QS Sustainability لعام 2022، كما جاءت الجامعة في المركز 242 عالميا في تصنيف "UI Green Metric” العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة.

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