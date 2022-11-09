خلال الستينيات.. الكهرباء: مصر من أول دول العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، أن الهيدروجين الأخضر حديث مجتمع الطاقة العالمي.



وأضاف أحمد مهينة، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن مبادرة الهيدروجين الأخضر بين مصر وبلجيكا لتسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا.

السيسي اطلق اول مشروع هيدروجين أخضر



وتابع أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي،أن مصر من أول دول العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال ستينيات القرن الماضي.