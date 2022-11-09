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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ريادة مشروع بحثي لإنتاج مواد صديقة للبيئة بـ جامعة طنطا .. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن عرض مخرج بحثى للجامعة، بعد اختياره وتأهله لتمثيل الجامعات الحكومية ضمن ١٠ مشروعات بحثية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 نوفمبر 2022 م .

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أكد رئيس الجامعة أن المشروع البحثي الذى تقدمه الجامعة يختص بإعادة التدوير واستخدامه فى إنتاج مواد صديقة للبيئة، ويتم عرضه بالجناح المخصص لجامعة طنطا، مشيراً إلى أن ذلك يعكس تعزيز القدرات البحثية وتعظيم مخرجاتها الموجهة لخدمة أغراض المجالات التنموية على المستوى الوطني، وجودة البحث العلمي بالجامعة والجهود التى قامت بها فى مجال التغيرات المناخية، وتشجيع الابتكار لمعالجة قضايا تغير المناخ فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 م .

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أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جامعة طنطا نفذت العديد من المشروعات البحثية والتطبيقية فى مجال التغيرات المناخية، لتنمية الابتكار وريادة الأعمال والعمل على رفع وعي المجتمع بكافة القضايا الحيوية، مشيراً إلى أن المشروع البحثي الذى قدمته الجامعة للدكتور عبد الباسط مرسي الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، تم اختياره خلال منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استضافته جامعة السويس، خلال الفترة من 22 وحتى 23 سبتمبر الماضي.

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