فرصة كبيرة..سها بهجت: المقصد السياحي المصري على جميع وسائل الإعلام العالمية|فيديو

أكد الدكتورة سها بهجت المتحدث بأسم وزارة السياحة و الأثار، أن قمة المناخ فرصة كبيرة للترويج لمعالم مصر السياحية ، و حدث عالمي، و جميع أنظار العالم تتجه إلى مصر، مضيفةً أن هناك زخم إعلامي كبير حول حدث قمة المناخ، مما يجعل المقصد السياحي المصري، موجود على جميل وسائل الأعلام على مستوى العالم.

أهم الأستعدادت لقمة المناخ في شرم الشيخ

وأضافت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية ، مع برنامج " من مصر" المذاع على فضائية "CBC"، أن مدينة شرم الشيخ حدث بها تتطور كبير في الفترات الأخيرة، مؤكدة أن دور وزارة السياحة و الأثار، في قمة المناخ هو التأكيد على جاهزية المنشأت الفندقية ، و السياحية الموجودة في نطاق مدينة شرم الشيخ، لأستقبال الوفود المشاركة.

وأشارت المتحدث بأسم وزارة السياحة و الأثار إلى، أنه من ضمن الأستعدادات لقمة المناخ، زيادة سرعة الإنترنت في جميع المنشأت الفندقية، الموجودة في مدينة شرم الشيخ، و التأكد أن جميع الفنادق حاصلة على .شهادات بيئية، لأن هذا يعطي ثقل كبير للتحول الأخضر داخل مدينة شرم الشيخ.