عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في جولة مسائية.. محافظ الغربية يتفقد منفذ بيع السلع بقطور.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مسائية لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات في مركز ومدينة سمنود، مركز ومدينة قطور، حي أول طنطا ، حي ثان طنطا ، مركز ومدينة طنطا حيث تابع جهود المراكز والمدن في نظافة مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية وذلك لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة، وإعادة الشكل الجمال والحضاري.

txt

قبل رحيله بأيام.. قصة شاب تنبأ بطريقة وفاته في الغربية

وأكد رحمي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية وتنفيذ حملات النظافة بصفة مستمرة لتشمل كافة المناطق، كما أكد على أهمية استمرار الحملات المكبرة بشكل دوري لتحقيق الانضباط بجميع الشوارع وإضفاء المظهر الحضاري عليها حتى تصل جميع شوارع المحافظة إلى أفضل مستوى من النظافة، إلى جانب رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والرئيسية.

خطط خبيثة لليمين المُتطرف في إسرائيل لإطلاق العنان للاستيطان بالضفة الغربية

وفي سياق آخر تفقد محافظ الغربية منفذ بيع السلع الغذائية بمدينة قطور بحضور اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور حيث أشاد المحافظ بتنوع المنتجات وانخفاض أسعارها.

IMG-20221110-WA0002
IMG-20221110-WA0002
IMG-20221110-WA0001
IMG-20221110-WA0001
IMG-20221110-WA0000
IMG-20221110-WA0000
محافظ الغربية الغربية حملات النظافة الدكتور طارق رحمي المراكز التطهير أعمال النظافة مدينة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

موضوعات متعلقة

صاحب شركة يغسل 3 ملايين جنيه استولى عليها من مواطنين في الغربية

ترشيحاتنا

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

خيبة أمل أم انتصار.. كيف كانت الانتخابات الأمريكية في عين بايدن وترامب؟

ذِكْر يجلب البركة في المال والأولاد.. 29 كلمة أوصى بها النبي فلا تهجرها

أقل من 3000 جنيه.. أفضل هاتف أندرويد في عام 2022

تنفذان أجندات ضد الدولة.."شباب الصحفيين" تتبرأ من المشبوهتين رشا عزب ومنى سليم

انتهاء التسجيل الإلكتروني بوحدات سكن لكل المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر اللحمة.. بمذاق لا يقاوم

بعد التنمر عليها.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 نوفمبر 2022 .. أزمة صحية للقوس والثور ومفاجأة للعذراء

بعد أنباء حملها .. إيمي سمير غانم تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ