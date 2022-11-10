في جولة مسائية.. محافظ الغربية يتفقد منفذ بيع السلع بقطور.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مسائية لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات في مركز ومدينة سمنود، مركز ومدينة قطور، حي أول طنطا ، حي ثان طنطا ، مركز ومدينة طنطا حيث تابع جهود المراكز والمدن في نظافة مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية وذلك لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة، وإعادة الشكل الجمال والحضاري.

وأكد رحمي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية وتنفيذ حملات النظافة بصفة مستمرة لتشمل كافة المناطق، كما أكد على أهمية استمرار الحملات المكبرة بشكل دوري لتحقيق الانضباط بجميع الشوارع وإضفاء المظهر الحضاري عليها حتى تصل جميع شوارع المحافظة إلى أفضل مستوى من النظافة، إلى جانب رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والرئيسية.

وفي سياق آخر تفقد محافظ الغربية منفذ بيع السلع الغذائية بمدينة قطور بحضور اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور حيث أشاد المحافظ بتنوع المنتجات وانخفاض أسعارها.

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