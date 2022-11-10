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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفذان أجندات ضد الدولة.."شباب الصحفيين" تتبرأ من المشبوهتين رشا عزب ومنى سليم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

 رصدت جبهة شباب الصحفيين حالة الغضب التي تسيطر على أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بسبب استقواء بعض المعتصمات في مقر النقابة بالخارج لتحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

 

وأكدت جبهة شباب الصحفيين على إن رشا عزب ومني سليم وإيمان عوف يتلقون التعليمات لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

جموع الصحفيين


وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفى، أن جموع الصحفيين الشرفاء المهمومين بقضايا الوطن والمواطن يرفضون المزايدة  التي تمارسهن المعتصمات في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.


وأضاف طوالة: إن أعضاء قلعة الحريات يدعمون الدولة ويتبرأون من هذا الاعتصام المشبوه وأكدوا على إن النقابة لن تكون ستارا للعمليات المشبوهة.


وأشار رئيس الجبهة إلي إن نقابة الصحفيين صاحبة المواقف البطولية في مساندة الدولة لن تشارك في تنفيذ أجندة أجنبية  ولن تكون طرفا في استخدام قضية شخصية للضغط على الدولة.


أوضح طوالة، أنه ليس معقولا ولا منطقيا الدفاع عن الإرهابي علاء عبد الفتاح المحبوس في قضية جنائية ولا أحد ينسي حينما  طالب بحرق الضباط واستخدامهم كوقود طبيعي لحين انتهاء أزمة السولار ولن ينسي المصريين تاريخية الأسود حينما طالب بتنظيم مسلح لاغتيال ضباط الداخلية بشكل عشوائي

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تنفذان أجندات ضد الدولة.."شباب الصحفيين" تتبرأ من المشبوهتين رشا عزب ومنى سليم

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