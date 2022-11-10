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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: كوب 27 أتاح لواشنطن الجلوس مع مختلف الدول

صدى البلد

 أعرب سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن سعادته البالغة لوجوده في مدينة السحر والجمال شرم الشيخ فى قمة تغيير المناخ كوب 27 ، مشيرا إلى أنها مدينة جميلة ورائعة وسعداء جدا لوجود أكبر وفد أمريكي رأيته فى حياتى كدبلوماسي فى كل المؤتمرات الدولية.


وتوجه سامويل وربيرج، خلال حوار مع قناة " etc " الفضائية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، مساء أمس الأربعاء، وذلك على هامش انعقاد انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، بالشكر إلى مصر على استضافة قمة المناخ لأنها أتاحت فرصة تواصل واشنطن مع حكومة بكين والوفد الصيني هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري تواصل مع نظيره الصيني.


وأشاد وربيرج بقمة شرم الشيخ التي أكد أنها أتاحت الفرصة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، للجلوس مع مختلف الدول على طاولة واحدة، بالرغم من أي خلافات سياسية بينهم، مشيرا إلى أن بلاده تطلع لاستمرار الحوار المهم مع الصين.


واعتبر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "واشنطن وبكين"، من أكبر الاقتصادات ومصدرا للانبعاثات في العالم، مؤكدا أن بلاده مستمرة في تشجيع بكين على استئناف الحوار والتنسيق.


في السياق ذاته، جدد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية الشكر والتقدير للحكومة المصرية وشعبها على الاستقبال الرائع والاستضافة، معلنا أن مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ يعد من أكبر المؤتمرات لتغيير المناخ في التاريخ، قائلا "إننا ننتقل من مرحلة التخطيط والكلمات والالتزامات والوعود إلى التطبيق والتنفيذ، وبالتالي نحن في الوقت المناسب والمدينة المناسبة"، خاصة وأن التنظيم رائع وكل الغرف مليئة بالمناقشات المفيدة.


وتابع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه :"يوجد أكثر من 40 ألف شخص من الإعلاميين والصحفيين والخبراء من كل أنحاء العالم، كما أنه سمع لغات مختلفة من كل أنحاء العالم، بجانب الناشطين من المجتمع المدني والشركات الخاصة من أنحاء العالم" .

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