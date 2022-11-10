الأمم المتحدة تبحث مع وفد روسي مستقبل اتفاق الحبوب مع أوكرانيا.. الجمعة

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي، أمس الأربعاء، إن كبار مسؤولي الأمم المتحدة سيجتمعون مع وفد روسي في جنيف يوم الجمعة لمناقشة مستقبل اتفاق حبوب الموقع مع أوكرانيا.



وقالت المتحدثة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنهم "سيواصلون المشاورات الجارية لدعم جهود الأمين العام أنطونيو جوتيريش بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقيتين الموقعتين في 22 يوليو في إسطنبول".



وكان جوتيريش قد دعا إلى تمديد العمل بالاتفاقين الموقعين في إسطنبول في 22 يوليو الماضي لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية والروسية، الذين من المقرر أن ينتهي سريانهما في 18 نوفمبر الجاري، وأكد الحاجة الملحة إلى مبادرة حبو البحر الأسود من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي والحيلولة دون تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في العالم.

