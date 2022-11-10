قصة كفاح "خلاف" عقب تتويجه بذهبية وبرونزية العالم في القوة البدنية بأمريكا..صور

استمرت أجواء الفرحة والسعادة الغامرة لليوم الثاني على التوالي بين صفوف أسر وعائلات قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بمحافظة الغربية تزامنا مع تدشين مسيرة شارك خلالها المئات من شباب ورجال وفتيات القرية في احتفالية لاستقبال البطل ابنها حامد خلاف بمسقط رأسه والاحتفال بفوزه بالميدالية الذهبية ورفع اسم مصر عاليا وخفاقا بعد حصوله علي الميدالية الذهبية والبرونزية في القوة البدنية بأمريكا 2022م .

كما حرص الأهالي على إطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوى واستقبال الابن البطل حتي وصل إلي أبواب منزله وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

كما انتابت حالة من أجواء الفرحة والسعادة البالغة علي وجوه والد البطل واشقائه حينما شاهدوا لحظات تتويجه بالمركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى البدنية وسط إطلاق الدعوات بالتوفيق والزغاريد من جانب سيدات العائلة وجيرانه بتتويج ابنهم البار ورفع رايات واعلم مصر دوليا .

توج البطل المصري كابتن حامد خلاف والمشهور رياضيا بالدبابات البشرية بالمركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية بالولايات المتحدة الأمريكية 2022م محققا رقما رياضيا جديد في مجال رفع الأوزان الثقيله ورفرف رايات العلم المصري في محفل رياضي دولي وعالمي الأمر الذي أثلج قلوب أسرة وعائلة البطل المصري .

بينما حصد اللاعب حامد خلاف الموظف بإدارة الأمن بجامعة طنطا الميدالية الذهبية في "الديدلفت" علي مستوى العالم، كما أحرز أيضًا الميدالية البرونزية في القوة البدنية، بعد منافسة قوية مع متسابقين من أمريكا وإنجلترا، فى بطولة العالم للقوة البدنية بأمريكا في ولاية أورلاندو الأسبوع الماضى.



من جانبه أكد البطل حامد خلاف في تصريحات صحفية عقب وصوله من امريكا بقوله" كنت بشتغل ليل ونهار عشان اشتري معدات وادوات التمرين طوال السنوات الماضية و الحمد لله حصلت علي المركز الأولي في بطولة العالم في اوزان مختلفة وربنا كافئني علي تعبي وبشكر والدي وزوجته واهلي وكل زملائي وأعضاء البعثة المصرية اللي دعموني بإخلاص من أجل رفع اسم وطني وبفتخر برسالتي في المجال الرياضي والشكر لأعضاء الاتحاد المصري" .

واستشهد البطل الرياضي بدعم رئيس الاتحاد اللواء محمود بركات ورئيسة البعثة المصرية لمؤازرتهم ودعمهم من أجل التدريب ليلا ونهارا من أجل التأهيل بدنيا للحصول علي مركز متقدم عالميا .

كما اختتم بقوله "شكرا لاخويا حسام للوقوف بجانبي خلال مراحل التدريب وتنفيذ البرامج بأكمله وجه للتأهيل بدنيا وذهنيا للتغلب علي كافة إصابتي والحمد لله ربنا كرمني بالميدالية الذهبية والبرونزية في اوزان متنوعه خلال مشاركة في بطولة العالم 2022م وشكرا لكل أهل بلدي وربنا كرمني بدعوات كل المحبين " .

كما أعرب اللاعب "خلاف" عن خالص سعادته بالإنجازات التى حققها، مقدمًا خالص شكره إلى الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لدعمه الدائم له، مؤكدًا بذله مزيدًا من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من البطولات.

بينما اختتم الحاج محمد خلاف والد البطل الرياضي حديثه بقوله "ربنا يبارك فيك يا بني ويكتبلك كل الخير عاجله واجله واستمر وارفع راية مصر في كل مكان في العالم باذن الله تعالى وهننتظرك لما ترجع مصر عشان نحتفل معاك يا غالي " .

ومن جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اللاعب حامد خلاف لتحقيقه هذا الإنجاز البطولي، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تسعى دائما لتوفير كافة سبل الدعم لكل منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، مشيدًا بالانجاز الذى حققه البطل اليوم والذى يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية بالجامعة.

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