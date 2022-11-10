عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة كفاح "خلاف" عقب تتويجه بذهبية وبرونزية العالم في القوة البدنية بأمريكا..صور

بطل مصر كابتن حامد
بطل مصر كابتن حامد خلاف حاصل علي بطولة العاب القوي البدنية ب

استمرت أجواء الفرحة والسعادة الغامرة لليوم الثاني على التوالي بين صفوف أسر وعائلات قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بمحافظة الغربية تزامنا مع  تدشين  مسيرة شارك خلالها المئات من شباب ورجال وفتيات القرية  في  احتفالية لاستقبال البطل ابنها حامد خلاف بمسقط رأسه والاحتفال بفوزه بالميدالية الذهبية ورفع اسم مصر عاليا وخفاقا بعد حصوله  علي الميدالية الذهبية والبرونزية في القوة البدنية بأمريكا 2022م .

صحة الغربية: فحص 215 الف طفل للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة

كما حرص الأهالي على إطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوى واستقبال الابن البطل حتي وصل إلي أبواب منزله وسط أجواء من الفرحة والبهجة.
كما انتابت حالة من أجواء الفرحة والسعادة البالغة علي وجوه والد البطل واشقائه حينما شاهدوا لحظات تتويجه بالمركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى البدنية وسط إطلاق الدعوات بالتوفيق والزغاريد من جانب سيدات العائلة وجيرانه بتتويج ابنهم البار ورفع رايات واعلم مصر دوليا .
توج البطل المصري كابتن حامد خلاف والمشهور رياضيا بالدبابات البشرية بالمركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية بالولايات المتحدة الأمريكية 2022م محققا رقما رياضيا جديد في مجال رفع الأوزان الثقيله ورفرف رايات العلم المصري في محفل رياضي دولي وعالمي الأمر الذي أثلج قلوب أسرة وعائلة البطل المصري .

بينما  حصد اللاعب حامد خلاف الموظف بإدارة الأمن بجامعة طنطا الميدالية الذهبية في "الديدلفت" علي مستوى العالم، كما أحرز أيضًا الميدالية البرونزية في القوة البدنية، بعد منافسة قوية مع  متسابقين من أمريكا وإنجلترا، فى بطولة العالم للقوة البدنية بأمريكا في ولاية أورلاندو الأسبوع الماضى. 

txt

محافظ الغربية: 445 منفذا ثابتا ومتحركا تقدم كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة


من جانبه أكد البطل حامد خلاف في تصريحات صحفية عقب وصوله من امريكا بقوله" كنت بشتغل ليل ونهار عشان اشتري معدات وادوات التمرين طوال السنوات الماضية و الحمد لله حصلت علي المركز الأولي في بطولة العالم في اوزان مختلفة وربنا كافئني علي تعبي وبشكر والدي وزوجته واهلي وكل زملائي وأعضاء البعثة المصرية اللي دعموني بإخلاص من أجل رفع اسم وطني وبفتخر برسالتي في المجال الرياضي والشكر لأعضاء الاتحاد المصري" .

واستشهد البطل الرياضي بدعم رئيس الاتحاد اللواء محمود بركات ورئيسة البعثة المصرية لمؤازرتهم ودعمهم من أجل التدريب ليلا ونهارا من أجل التأهيل بدنيا للحصول علي مركز متقدم عالميا .

كما اختتم بقوله "شكرا لاخويا حسام للوقوف بجانبي خلال مراحل التدريب وتنفيذ البرامج بأكمله وجه للتأهيل بدنيا وذهنيا للتغلب علي كافة إصابتي والحمد لله ربنا كرمني بالميدالية الذهبية والبرونزية في اوزان متنوعه خلال مشاركة في بطولة العالم 2022م وشكرا لكل أهل بلدي وربنا كرمني بدعوات كل المحبين " .

مسيرة حاشدة بطنطا لتكريم حامد خلاف بطل ألعاب القوى البدنية بأمريكا ..شاهد

كما أعرب اللاعب "خلاف" عن خالص سعادته بالإنجازات التى حققها، مقدمًا خالص شكره  إلى الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لدعمه الدائم له، مؤكدًا بذله مزيدًا من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من البطولات.

بينما اختتم الحاج محمد خلاف  والد البطل الرياضي حديثه بقوله "ربنا يبارك فيك يا بني ويكتبلك كل الخير عاجله واجله واستمر وارفع راية مصر في كل مكان في العالم باذن الله تعالى وهننتظرك لما ترجع مصر عشان نحتفل معاك يا غالي " .

ومن جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اللاعب حامد خلاف لتحقيقه هذا الإنجاز البطولي، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تسعى دائما لتوفير كافة سبل الدعم لكل منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، مشيدًا بالانجاز الذى حققه البطل اليوم والذى يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية بالجامعة.

IMG-20221108-WA0098
IMG-20221108-WA0098
IMG-20221108-WA0097
IMG-20221108-WA0097
IMG-20221108-WA0094
IMG-20221108-WA0094
IMG20221108165942_01
IMG20221108165942_01
IMG20221108165733_01
IMG20221108165733_01
IMG20221108165255
IMG20221108165255
IMG20221108165247
IMG20221108165247
IMG-20221108-WA0007
IMG-20221108-WA0007
IMG-20221108-WA0006
IMG-20221108-WA0006
IMG-20221104-WA0027
IMG-20221104-WA0027
IMG-20221104-WA0029
IMG-20221104-WA0029
IMG-20221104-WA0030
IMG-20221104-WA0030
IMG-20221104-WA0026
IMG-20221104-WA0026
IMG-20221104-WA0028
IMG-20221104-WA0028
IMG-20221104-WA0020
IMG-20221104-WA0020
IMG-20221104-WA0019
IMG-20221104-WA0019
IMG-20221104-WA0021
IMG-20221104-WA0021
FB_IMG_1667556129047
FB_IMG_1667556129047
FB_IMG_1667556126969
FB_IMG_1667556126969
بطل أمريكا الولايات المتحدة ذهبية الغربية مصر حامد خلاف الدبابة العاب القوي البدنية بأمريكا قصة كفاح بطولة العالم مسقط ميت حبيش مركز طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

موضوعات متعلقة

صحة الغربية: تقديم 52522 جلسة علاج طبيعى لـ26571 منتفعا خلال أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

الكهرباء: الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل

خاص| هالة السعيد: مصر انتبهت لقضية المناخ منذ فترة طويلة

سعر الدولاراليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

تسبيحات الركوع والسجود.. هل شرط أن تكون عددا فرديًّا؟

أخبار التكنولوجيا|عرض اليوم.. اشتري موبايل سامسونج الأفضل Galaxy A23 بـ 6000 جنيه فقط.. وشركات التكنولوجيا تسرِّح موظفيها

تشريح جثمان حازم الحديدي وكيل اللاعبين والنيابة تصرح بدفنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

هاني الناظر يحذر من 3 أخطاء غير متوقعة عند علاج البرد|خلي بالك

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ