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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة" تطلق ثانى جلسات الحوار المجتمعى من القنطرة غرب بالإسماعيلية

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية

اقيمت الجلسة الحوارية بمركز القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية،الاسماعيلية،  والذي سوف يتم  بدء العمل فيه قريبا ضمن مراكز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وجاءت الجلسة برئاسة العقيد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية والمهندس ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومنسقي المؤسسة بمحافظة الاسماعيلية وممثلي لشركات المياه والكهرباء والغاز والازهر والأوقاف والكنيسة .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستجابةً لدعوة الحوار المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع، أطلقت مؤسسة حياة كريمة ثاني جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئات المواطنين في قري الريف المصري، وبمشاركة القوي الشعبية والتنفيذية بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة استعدادا لأطلاق المرحلة الثانية من المبادرة .

وخلال الجلسة أكد العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية أن توجهات السيد الرئيس تضمنت رعاية مبادرة حياة كريمة في جميع مراحلها للنهوض بقرى الريف المصري وان السيد الرئيس يعتبر أن المواطن هو البطل الحقيقي في هذه المرحلة الاقتصادية العالمية الصعبة من حروب وازمات وغلاء أسعار وبأن الدولة المصرية تبذل كل في وسعها لإتاحة سبل الحياة ألكريمة للمواطن المصري .

واثناء الجلسة تم إجراء حوار مجتمعي وذلك في إطار جولات مبادرة حياة كريمة للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقري المرحلة الثانية بمحافظة الإسماعيلية .

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الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة حياة كريمة مؤسسات المجتمع المدني

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