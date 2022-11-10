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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توجيه عاجل من رئيس الإمارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جمع المساجد غدا

صلاة الاستسقاء
صلاة الاستسقاء

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، اليوم الخميس، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات جاهزية جميع المساجد لإقامتها.

ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لديوان الرئاسة عموم المصلين للتجهز إلى صلاة الاستسقاء والتهيؤ إليها من خلال الصيام والصدقة والاستغفار ونشر الرحمة بين الناس؛ فالراحمون يرحمهم الرحمن.

وأكد مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الدكتور عمر حبتور الدرعي: أن "صلاة الاستسقاء تستهدف التضرع إلى الله لطلب السقيا عند تأخر المطر عن وقت نزوله، لينعم على عباده بالغيث"؛ لذلك يشرع أن يتهيأ الناس قبل الخروج إليها من خلال عقد النية على التوبة الصادقة والاستغفار، كما يشرع التصدق والصيام قبلها.

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وفيما يتعلق بطريقة أداء صلاة الاستسقاء، أشار الدرعي إلى أن "الإمام يصليها بالناس ركعتين، ثم يتشهد ويسلم ويقف بعدها ليخطب فيهم من دون صعود إلى المنبر وذلك للمبالغة في التضرع إلى الله، على أن تكون الخطبة مثل خطبة العيد، لكن مع استبدال التكبير بالاستغفار، ثمىيخرج الناس وهم يحسنون ظنهم بالله تعالى باستجابة دعائهم وتقبل صلاتهم".

ويشار إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد قام بإصدار فيديو توعوي بالتعاون مع الهيئة العامَّة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وقد تمَّ نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة.

كما أصدر المجلس منشورا فقهيا إفتائيا إلكترونيا بعنوان: "صلاة الاستسقاء: أحكام وإفتاء" باللغة العربية والإنجليزية لتوعية أفراد المجتمع بأهم الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الاستسقاء، وفق خطوات عملية متسلسلة؛ تراعي أحكام الصلاة وأدائها على أكمل وجه بأسلوب واضح ومختصر.

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