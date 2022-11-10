مجدي يعقوب في قمة المناخ : ٤٥٪ من سكان العالم يموتون بسبب أمراض التغيرات المناخية



قال السير مجدي يعقوب :"معظم المجتمعات في الدول النامية تعاني من تفشي أمراض متعلقة بالتغير المناخي و نحن نبحث كل الحلول لمواجهتها".

و أشار يعقوب إلى أن الأمراض الخاصة بالأوعية الدموية و التي تتأثر بالتغيرات المناخية يموت بسببها ٤٥ بالمئة في مختلف أنحاء العالم ، وأعرب عن معاناة القاهرة من هذه الأمراض و معاناة العالم أجمع .

واضاف السير مجدي يعقوب خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في مؤتمر علي ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حضره عدد من المسئولين الأجانب و المصريين أبرزهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و السيد القصير وزير الرزاعة، أنه منذ سنوات قام هو و زملائه بإعداد ورقة علمية تتحدث عن ما يحدث فيما يخص تنامي الأمراض و ظهورها و علاقتها بصحة الحيوانات.

وذكر يعقوب ان الورقة تحدثت بشكل تفصيلي عن تأثير كل هذه الأشياء علي البيئة، لخصنا فيها اشياء عدة عن مبادرة الصحة العالمية الخاصة بالأمراض و كيف أنها في تنامي مستمر، مضيفا :" وأشرنا في هذه النقطة الي صحة الحيوانات و تحدثنا عن الأمراض ذات الأصول الحيوانية و تأثيرها علي الصحة العامة في المجتمعات، و تحدثنا عن الأمراض المعدية و غير المعدية".

ونوه السير مجدي يعقوب "يمكنكم أن ترون أن انتشار الأمراض في تنامي مستمر" مضيفا أنهم قاموا بتعيين الحلول التي يمكننا أن تتخذها، والتي يمكن ان يتم السيطرة عليها فيما يخص اتصالها بالبيئة.

وعن الأمراض الخطيرة فقد تحدث السير مجدي يعقوب عن ما يخص الملاريا والتي قد زادت معدلات الإصابة بها خلال فترة اندلاع جائحة كورونا، واعرب يعقوب أن هناك اطفال أقل من خمس سنوات يموتوا في أفريقيا بسبب الملاريا، وذكر أنه بينما لدينا ادوات يمكننا استخدامها لمكافحة تفشي هذه الأمراض و انتشارها.

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