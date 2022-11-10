'لا تختارو الانقراض" .. ديناصور يحمل رسالة إلى البشرية من قمة المناخ|فيديو وصور

ظهر في قاعة المؤتمرات بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ COP27، مجسم لديناصور يحمل رسالة الي العالم، وكتب علي لافتة حملها:" لا تختاروا الانقراض".

حيث أختار الديناصور أن ينصح البشرية بالمحافظة علي البيئة و المناخ العام و الامتثال إلي الاستراتيجيات التي تقررها الدول حتي لا تنقرض البشرية بعد تدمير كوكب الأرض كما تدمر و انقرض الديناصور.

في سياق متصل رصدت عدسة صدى البلد على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ احتجاجات متنوعة من جانب نشطاء المناخ بعضها طالب بالعمل سريعا على وقف انبعاثات الكربون والبعض الخرطوم طالب بالتوقف عن ذبح الحيوانات وأكل لحومها.

واستمرت في اليوم الخامس لانعقاد القمة النداءات لمنع ذبح الحيوانات والتحول الى الطعام الاورجانيك والنباتي.

في سياق متصل طالب محتجون ٱخرون بطرد الدول المسئولة عن تلوث الكوكب من القمة .

وأكد نشطاء المناخ المشاركون بالوقفة على ضرورة توقف الدول الملوثة عن استخدام الوقود الأحفوري والتسبب في الانبعاثات الكربونية.

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