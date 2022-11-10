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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلي حسام حبيب ينفعك واخسري بناتك.. إعلامية كويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

شيرين ومى العيدان
شيرين ومى العيدان

هاجمت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان، النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد البيان الذي صدر على لسان محاميها ياسر قنطوش والذي انحازت فيه شيرين لطليقها حسام حبيب على حساب شقيقها محمد عبد الوهاب.


وكتبت مي العيدان فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"شيرين خليكى مع حسام حبيب.. و اخسري بناتك و امك و اخوكي واختك ومدير اعمالك و اصحابك و اصدقاءك وجمهورك ومحبيك و الاعلام.


وتابعت مي العيدان: "ابقي مع واحد ولما تخسري الفلوس و كل الناس ورينا حيتمسك فيكي من غير لا مال ولا شهره بالمشمش ياعنيا"

 

وأضافت مي العيدان :"اذا شيرين ارجعت لحسام ارجو من الجمهور جميعا مقاطعة كل حفلاتها لأنها انسانه ما تستأهل الوقفة لان مش بكيفها يوم تطلع بلقاء ادافع عنه بعدين بلقاء اخر تشتمه وأقول ضربني سحلني وبعدين ارجع له دام دخلتينا بحياتك فى انتي لا تستحقين الوقوف معك ويجب مقاطعة حفلاتك لأنك مضطربة"


 


 

 

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الإعلامية الكويتية مي العيدان شيربن عبد الوهاب أزمة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ياسر قنطوش مى العيدان

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