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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية واجتماعية ومنافذ بيع السلع الغذائية لأهالي الششتاوي وعزبة أبو دراع 795 يتلقون الكشف والعلاج و115 حالة تتلقى المساعدات الاجتماعية

بميدان الششتاوي محافظ الغربية يستمع لمطالب أهالي المحلة لحلها على وجه السرعة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي داخل مدينة المحلة الكبرى، للاستماع إلى مطالب الأهالي، وذلك على هامش تفقده للقوافل الطبية والاجتماعية والغذائية التي تنظمها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة.

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والتف الأهالي حول محافظ الغربية موجهين له الشكر على حضوره والاستماع لمطالبهم، والتي كان أغلبها يتمحور حول (توفير فرص عمل، توفير وحدات سكنية قرارات علاج على نفقة الدولة، مساعدات مادية وعينية وأكشاك) حيث وجه المحافظ بحصرها والبدء في حلها على الفور، كما تم بالأمس مع مطالب أهالي منطقة أبو شاهين بحي أول المحلة، كما وجه رئيس حي ثان المحلة بالبدء في تنفيذ حملات نظافة وتجميل مكثفة مع مراجعة كافة أعمدة الإنارة بهدف إضفاء المنظر الجمالي علي شوارع المنطقة.

 

وتفقد رحمي القافلة الطبية والتي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي وتضم تخصصات (باطنه، أطفال، نساء وتنظيم أسرة) إلى جانب صرف العلاج للمواطنين بالمجان، مع تحويل الحالات إلى المستشفى العام، حيث تم استقبال 795 مواطنا ما بين (329باطنة، 232 أطفال ، 62نساء وتنظيم أسرة، إلى جانب الكشف على 140 مواطن ضمن مبادرة السيد الرئيس للكشف وعلاج الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة فضلاً عن تطعيم 32 مواطن ضد فيروس كورونا المستجد).

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كما تفقد الدكتور طارق رحمي قافلة مديرية التربية والتعليم والتي شارك فيها 21 اخصائي نفسي واجتماعي لاستلام عدد 231 طلب تتضمن دفع مصروفات مدرسية ومساعدات وأدوات مدرسية وملابس للطلبة غير القادرين، وتم التوجيه بتدبير المطلوب عن طريق المشاركة المجتمعية وجمعية رعاية الطلاب، في حين قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 115 بطانية بالمجان علي أهالي المنطقة.

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وتابع المحافظ جولته بتفقد المنافذ المتحركة لتوزيع المواد الغذائية، والتي وجهتها المحافظة بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية ومباحث التموين ومبادرة كلنا واحد، لتقديم السلع الغذائية وخاصة الأرز بأسعار مخفضة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم كاف أوجه الدعم لسكان المنطقة، كما تابع جهود مديرية القوى العاملة في استلام طلبات البحث عن وظيفة من أهالي المنطقة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

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