الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تقدم في المفاوضات النووية مع إيران

كشف تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن عدم وجود أي تقدم في المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي.

وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، فإنه لم يتم تسجيل أي تقدّم في المفاوضات مع إيران بشأن مواد نووية غير معلن عنها في 3 مواقع، بالتزامن مع وجود خطة للقيام بزيارة إلى طهران خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفق المصدر ذاته فإن المدير العام للوكالة، رافايل جروسي، يشعر بقلق بالغ من عدم تحقيق تقدّم في توضيح وحل المسائل العالقة المرتبطة بالضمانات.

وعرقلت إيران إحياء الاتفاق بشأن ملفها النووي بإصرارها على تقديم واشنطن ضمانات بعدم تكرار الانسحاب مجدداً من الاتفاق ، كما حدث عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما تطالب طهران بإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية عثور مفتشيها على آثار يورانيوم في 3 منشآت نووية سرية، وترفض كذلك تقديم إجابات واضحة عن هذه القضية، وهي القضية التي تعقد مسار المحادثات.

واستؤنفت المحادثات في أبريل 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران.