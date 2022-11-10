رئيس مصر للطيران يتفقد جناحي الشركة بمقر مؤتمر المناخ ..صور

تفقد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، جناحي مصر للطيران بالمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، وذلك في خامس أيام فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

رافق رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال الجولة الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، توجه زكريا بالشكر والتقدير لفريق عمل الشركة لجهودهم في الإعداد للحدث وظهورهم المشرف أمام ضيوف المؤتمر والوفود المشاركة بالمؤتمر وحثهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الجهد خلال الفترة المتبقية لخروج المؤتمر بالصورة اللائقة وتلبية احتياجات المشاركين.