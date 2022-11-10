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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية هيثم شاكر عالقمة تقترب من 100 الف مشاهدة في ٢٤ ساعة

هيثم شاكر
هيثم شاكر

تقترب أغنية المطرب هيثم شاكر من تحقيق ١٠٠ الف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ٢٤ ساعة من طرحها.

وطرح المطرب هيثم شاكر أحدث أغانيه بعنوان عالقمة ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

أغنية عالقمة من كلمات الشاعر حسام سعيد و الحان  محمد النادي  وتوزيع  شريف مكاوي و ميكس و ماستر  شريف مكاوي و انتاج  شرقي برودكشن


وتعتبر هذا الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد والذي بدأ فى طرح أغانيه منذ فترة حيث سبق وطرح أغنية بعنوان أعدائك كترت، ثم اغنية أخرى بعنوان اتعدى حدودي .


أعدائك كترت من كلمات معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع وسام عبد المنعم وحققت على صفحة اليوتيوب ما يقرب من نص مليون مشاهدة.

وكان النجم هيثم شاكر تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد حلوله ضيفًا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وحديثه عن كواليس إصابته بسرطان القولون، وعن تفاصيل بداياته الفنية.

وخلال اللقاء عرضت منى الشاذلى فيديو لحظة بكاء هيثم شاكر خلال إحيائه حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، وتعددت التفاسير حول سبب بكاء هيثم شاكر إذ اعتقد البعض أنه نظرا لمروره بأزمة صحية أو لغيابه فترة عن إحيائه الحفلات.

وأوضح هيثم شاكر أنه قرأ العديد من التفاسير وكلها خاطئة، بينما التفسير الصحيح  أنه ولد بمدينة جدة، مضيفا: "عشت هناك لغاية إعدادى، شريط حياتى عدى قدامى، هناك حلمت أكون مطرب، وأول مرة أقدم حفلة فى جدة، وحاولت أتحكم فى مشاعرى لكن ماقدرتش”.

وأضاف: "علاقتى بالموسيقى بدأت من خلال والدى، كان سمّيع وبيحب يغنى، ومن خلال القناة الأولى والثانية التى كانت تبث فى السعودية، مشيرًا أنه كان ينتظر زيارة أحد الأصدقاء أو المعارف من مصر ليأتى له بشرائط الكاسيت ويستمع إلى أغنيات جيل التسعينيات. 

أغنية عالقمة المطرب هيثم شاكر هيثم شاكر لشاعر حسام سعيد اغانى هيثم شاكر

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