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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرخصة شركات السياحة تقدم برامج العمرة 2022

العمرة 2022
العمرة 2022

يبحث الكثير من عاشقي زيارة بيت الله الحرم عن أرخص شركات سياحة تروج لبرامج العمرة 2022 ، والتى من المتوقع تحريك أسعارها نتيجة ارتفاع سعر الريال على كافة الخدمات المقدمة للمعتمر ، لتكون رحلة البحث عن أفضل عروض وأسعار العمرة تشغل كثير من المعتمرين.

أرخص شركات سياحة تروج لبرامج العمرة 2022 ، أصبحت تشغل بال الكثير من بعض المواطنين في مصر ، ولذلك يستعرض صدى البلد رأي أهل الاختصاص من رؤيتهم حول أرخص شركة سياحة للعمرة 2022.

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن شركات السياحة فى مصر هي صاحبة الحق الأصيل في تسيير رحلات العمرة و التى تخضع للرقابة و الضوابط الخاصة بذلك و التى تنظمها الدولة عبر وزارة السياحة و الآثار المصرية ، مؤكدا ان الشركات هي القادرة على التنظيم الافضل للعمرة 2022.
أكد عبدالهادي لـ"صدى البلد" ، أن أسعار العمرة 2022 ،تبداء من 25 الف جنيه الي 30 ألف جنيه ، لافتا أن رغم ارتفاع سعر الريال لم تتجه كثير من الشركات الي رفع الاسعار الفترة الراهنة ، حفاظا على الثقة القائمة بين الشركات السياحية و العملاء.

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أرخص شركات سياحة تروج لبرامج العمرة 2022


أوضح رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن فكرة أرخص شركات سياحة للعمرة2022 ليس كما يتخيلها البعض ، فشركات السياحة تقدم الافضل من برامج يستطيع من خلالها المعتمر الانتقاء بينها والتى تجتهد الشركة فى تلبية راحة العملاء.
أشار رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان الي أسعار العمرة2022طيران تستطيع شركات السياحة توفيرها عبر برامج متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع المصري ، مؤكدا ان المواطن يستطيع اختيار شركة السياحة للعمرة عبر بوابة العمرة المصرية.

على جانب أخر اعلنت سابقا وزارة السياحة و الآثار عن ضوابط العمرة لموسم العمرة الحالي 1444 هـ ، و الذى جاء حفاظا على مصالح الشركات السياحية و المعتمرين المصريين ، والتى يتم من خلال التعاقد بين الجانبين على كافة الالتزامات شاملة أسعار العمرة 2022 و اليات التسكين و الانتقال بالاضافة الي المزارات وفقا للتعاقد ، كما تلتزم جميع الشركات السياحية بالتسجيل على بوابة العمرة المصرية .

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