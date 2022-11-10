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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا خلال الاجتماع

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال لجنتى 129/383 لسنة 2021 بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة كافة تراخيص البناء السابق إصدارها والتى شرعت أو لم تشرع فى التنفيذ، وتم مراجعتها من قبل التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

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من جانبه عقد نائب المحافظ اجتماعا، بحضور المستشار وائل فرحات، المستشار القانونى للمحافظة، والعميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمرانى، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجى، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، وأعضاء اللجان المشار إليها.

أوضح نائب المحافظ، أن لجنة (129) تختص بمراجعة كافة الأراضى التى تشرع ولم تشرع، والتى تم مراجعتها من التفتيش الفنى الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، وتم فحصها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أن اللجنة (383) تختص بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الانتهاء منها.

استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع بيان عدد من رخص البناء بنطاق المحافظة ضمن منظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومتابعة التراخيص الصادرة ومراجعتها.
 

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