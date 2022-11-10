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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد العرابي يثمن دعوة الرئيس السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية

محمد العرابي وزير
محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق

نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "مصر والعالم الآن وغدا" تحدث فيها السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب المؤتمر السابق.


ثمن السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق،  دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف الحرب في أوكرانيا،  ويصف الأمر بالعودة إلي العدالة الدولية،  لأن الأصل في الأمور هو السلام العالمي وحل الخلافات بين الدول في نطاق القانون الدولي.

وأكد السفير محمد العرابي،  أن مصر نجحت فى إدارة علاقاتها بشكل منضبط مع دول العالم الكبري وهذا يعتبر نجاح للقيادة السياسية المصرية وإحداث توازن في علاقاتها بالدول الثلاث الكبري ويجب أن ننظر للأمر بشكل إيجابي.

وأوضح السفير محمد العرابي،  اننا امام متغيرات دولية حادة تلقي بأعبائها علي أكتاف الدولة المصرية،  وبالرغم من تلك الأعباء إلا أن مصر تسير بعقلانية ورصانة ، مؤكدا  أن كل شيء أصبح عابرا للحدود مثل الأمراض وتغير المناخ والإرهاب والأزمات الاقتصادية والصواريخ الموجهة وبالتالي هناك أعباء تواجه الدوله المصرية من كل الجبهات.

واكد السفير محمد العرابي،  انه بالرغم من ذلك نحن في مصر نعيش في استقرار نحسد عليه الان واستدعي مقولة الملك فيصل بن عبد العزيز العالم العربي بلا مصر كسفينة بلا قبطان ، مؤكدا أننا امام نظام عالمي مهتريء .

ونفي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق في ندوته عن المتغيرات الدولية في حزب المؤتمر وجود تغير جذري في عالم القطبية الواحدة التي يعيشها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي،  وما زلنا نعيش في ظل قوة وعصر أمريكي مهما قيل عن صعود قوى أخرى مثل الصين وروسيا.

الرئيس السيسي وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإرهاب السفير محمد العرابي صواريخ

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