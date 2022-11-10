نائبة : قمة المناخ فرصة لإقامة المزيد من الاستثمارات في التنمية الخضراء

قالت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن قمة المناخ COP 27 تمثل أهم وأكبر حدث دولي لمواجهة التغيرات المناخية و تمثل أهم تجمع عالمي لمواجهة التغيرات المناخية والتي تجعل مصر تقود العمل المناخي عالميا لمدة عام، مشيدة بالتنظيم لفعاليات قمة المناخ، وما بذلته الدولة المصرية ومؤسساتها من جهود كبرى لاستضافة هذا الحدث الدولي الضخم.

وأكدت الجمال فى بيان صحفى لها أن القمة تمثل فرصة هامة لإقامة المزيد من الاستثمارات في مجال التنمية الخضراء بمصر وكافة القطاعات والمجالات مع توفير الآليات الفعالة للتكيف والحد من الانبعاثات التي تضر بمستقبل الأجيال المقبلة والبشرية.

وأشادت الجمال بالمبادرات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية ولتعزيز دور المرأة وتمكينها بما يعزز دور المرأة بالدولة وعلاقتها بتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن والمساواة بين الجنسين .

بالإضافة إلى تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية على الاستجابة لتغير المناخ وتحقيق المرونة الاقتصادية ، مشيدة بالنجاح المصرى في استضافة قمة المناخ والذي يعد نجاحاً للقارة الأفريقية بأكلمها، والذي جاء بالتأكيد نتاج مجهود عمل لفترة طويلة جدا لمؤسسات عملت بكامل قوتها منذ أكثر من عام، وبفضل الجهد المضني الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدبلوماسية المصرية، لوضع قضية التغير المناخي وحقوق القارة الأفريقية موضع الاهتمام.