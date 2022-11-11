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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. ندوة آليات ومجالات العمل في القرن 21 بـ بنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع المجموعة العربية للثقافة ندوة تحت عنوان آليات ومجالات العمل في القرن الحادي والعشرين روشتة عمل القرن 21  والتي يقدمها الأستاذ ضياء موسى عبد الغفار رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للثقافة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ الساعة 12 ظهرا بقاعة مؤتمرات كلية البنات جامعة عين شمس.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة أميره يوسف عميد كلية البنات وهبه بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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الأحد القادم.. ندوة تعريفية لأدوات الأوفيس لأعضاء التدريس والطلاب بعين شمس

والجدير بالذكر أصدر قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور ايمن صالح مدونة الاخلاقيات الجامعية والتي اقرها مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 27/9/2021.

وأوضح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة قد ارتأت عمل مدونة او ميثاق للاخلاق الجامعية ليس لتحديدها في نقاط او مواد ولكن لإلقاء الضوء علي مفاهيمها وتذكرة بقليل من التفصيل على اتساعها وكونها تشمل العملية التعليمية والبحثية والخدمية كما أنها تؤكد على ضرورة التعاون والاحترام والإنصاف بين كل منتسبيها كل في عمله.

وأشار إلى أنه قد قام بهذا العمل الجليل كوكبة من الاساتذة المشهود لهم بالخلق الرفيع والخبرة العميقة في هذا المجال وذوي خلفيات ثقافية وتخصصات علمية متعددة.

للتعرف والإطلاع علي مدونة جامعة عين شمس للأخلاقيات الجامعية يرجي مسح QR code المرفق.

 

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية البنات جامعة عين شمس المجموعة العربية للثقافة آليات ومجالات العمل روشتة عمل القرن 21 Jobs Education

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