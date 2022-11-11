شاهد.. دكتور بـ هندسة القاهرة يوزع البيتزا على الطلاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض الذكريات والمواقف والذكريات والمواقف مع دكاترة الجامعة والتي على النبل في المعاملة بالجامعات المصرية .

انتشر علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة لطلاب الدفعة 26 قسم الكهرباء كلية هندسة جامعة القاهرة لدكتور قام بتوزيع بيتزا علي جميع الطلاب الحضور في لفته لاقت استحسان جميع رواد موقع التواصل واشادوا الجميع بما قام بيه الدكتور ومتمنين من جميع الدكاترة أن تحذو حذوه.

الدكتور احمد حُزين يوزع البيتزا علي طلاب هندسة القاهرة فى المحاضرة

وتناولت الصورة الدكتور احمد حُزين الدكتور في قسم كهرباء باور في كلية هندسة جامعة القاهرة، ومن خلفة العديد من علب البيتزا التي تم توزيعها علي الطلاب الحاضرين في المحاضرة.

الدكتور احمد حُزين يوزع البيتزا علي الطلاب

وتفاعل عدد كبير من الطلاب مع الصورة واشادوا بمواقف الدكتور والتي كانت في غاية الطف والنبل معهم متمنين أن يصبح جميع الدكاترة في الجامعة مثل الدكتور احمد حُزين .

واسترجع كريم محمد ذكرياته اثناء فترة الدراسة وقال أن الدكتور حُزين كان نموذج يجب أن يكون جميع الدكاترة مثله فقال" الراجل ده كان محترم جدا معانا...انا لسا فاكر اسلوبه و ذوقه و هدوئه و طريقة كلامه وشرحه اللي بتوضح هو قد ايه فعلا بيحب المجال".

بينما كتب عمرو جبريل دكتور "حُزين من اكتر الدكاترة المحترمين القليلين في قسم كهرباء كان بيشرح مادة في رابعة وكان عنده فعلاً حب إنه يعلم ويفيد الطلبة ربنا يديم عليه النعمة دي ويجعله في ميزان حسناته " .

بينا جاء راء أحمد عبد الوهاب “أكتر دكتور كنت بحب احضرله و بحس انه مهتم يفهمنا اكتر من انه يعبي محتوى و يدلقه وخلاص و هو اللي حببني في الفيلد ربنا يباركله”، وقالت امتهال علي “دكتور احمد حزين من الطف الدكاتره اللى قابلناها ف القسم بجد ”.