العراق.. انتشال جثث لضحايا قضوا حرقاً من تحت أنقاض مبنى الوزيرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، انتشال ثلاث جثث لضحايا قضوا حرقاً تحت مبنى التهمه حريق في بغداد.

وذكر بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني، أن فرق الدفاع المدني عثرت على ثلاث جثث لضحايا لقوا مصرعهم أثناء الحريق.

ووقع الحادث يوم الأحد الماضي عندما اندلع الحريق في مخازن تجارية، بمنطقة الوزيرية، مما أدى إلى إصابة 20 شخصاً، بينهم ضباط في فرق الدفاع المدني.

ومنذ ذلك الحين، تجري أعمال البحث عن عدد من المفقودين، تحت أنقاض المبنى الذي انهار أثناء الحريق، وسط دعوات لتكثيف الإجراءات.

وبحسب البلاغات التي تلقتها السلطات العراقية، وكذلك إفادات شهود عيان، فإن أكثر من 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وما زالت جثثهم داخل قبو البناية، وسط صعوبات في الوصول إليها بسبب الأنقاض.