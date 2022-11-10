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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم وأمين حزب مستقبل وطن يفتتحان معرض أهلا عرائس وبيعى السلع الغذائية

محافظ الفيوم وامين
محافظ الفيوم وامين عام حزب مستقبل وطن أثناء افتتاح المعرض

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،يرافقة النائب عبد القادر الجارجي أمين حزب مستقبل وطن الفيوم  والدكتور محمد عماد نائب المحافظ،   معرض "أهلاً عرائس.. وبيع المواد الغذائية" بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الذي أقامته أمانة  العمل الجماهيري بالتعاون مع امانة حزب مستقبل وطن  بمركز طامية  وضم المعرض مستلزمات العرائس بخصم 30 %، والسلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات.


أكد محافظ الفيوم، أن السلع الأساسية متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين مرحبا بجهود الحزب في اقامة مثل هذة المعارض  بأسعار في متناول الجميع، مؤكدا علي  أن تكليفات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق، مثمناً جهود الدولة، بالاشتراك مع المجتمع المدني وكافة القطاعات المعنية ، وكبار تجار الجملة، لافتتاح عدد من معارض بيع السلع المخفضة بعواصم المراكز.  

 

وقال محافظ الفيوم: "نحن نعمل من خلال منظومة عمل متكاملة تضم كافة الجهات ذات الصلة، من ديوان عام المحافظة، ومديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء"، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، للعمل على توفير كافة السلع والمواد الغذائية الضرورية بأسعار في متناول المواطنين، مشدداً على ضرورة مواجهة الممارسات السلبية في عمليات الشراء والبيع، ومنع أي حيل  أو ممارسات احتكارية. 

فيما أشار أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة علي دور الحزب للتصدي بقوة لأي غلاء في الأسعار من خلال التوسع في اقامة المعارض وتنظيم القوافل ، والوقوف بجانب المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، وتوفير كافة السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لسد الاحتياجات، مؤكدا  إلى أن هذه المعارض مستمرة لمواجهة موجة الغلاء التي تجتاح العالم.

 

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