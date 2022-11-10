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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تدفع 144.5 ألف جنيه استرليني تعويضات لعائلات ضحايا عملياتها العسكرية بأفغانستان

صدى البلد

ذكرت جماعة (أكشن) الخيرية المناهضة للعنف المسلح أن بريطانيا دفعت 144 ألفا و593 جنيها استرلينياً، تعويضات لعائلات ضحايا عملياتها العسكرية من الأطفال في أفغانستان.


وقالت الجماعة - التي تتخذ من العاصمة البريطانية /لندن/ مقراً لها، في تقرير أصدرته، اليوم /الخميس/ - إن القوات البريطانية دفعت هذه التعويضات لعائلات 64 طفلا في أفغانستان لقوا مصرعهم جراء عملياتها العسكرية خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2014، وأن عدد الضحايا ربما يكون أكبر من ذلك وقد يصل إلى 135 طفلاً.


وأوضحت أنه وفقا لتحليل مسألة هذه التعويضات، يتضح وقوع 38 حادثا خلال الفترة ما بين شهر أبريل عام 2007 وشهر ديسمبر 2012 ، وأنه تأكد مقتل 64 طفلا ، وتم دفع تعويضات لذويهم فى أعقاب عمليات عسكرية بريطانية ، وأنه كان من بين أؤلئك الضحايا طفل عمره ستة أعوام وطفلة عمرها 18 شهرا.


من جانبه، قال إيان أوفيرتون المدير التنفيذي لجماعة /أكشن/ إن: أؤلئك الأطفال قتلوا خلال عملية عسكرية بريطانية في إقليم هيلماند، وأن ذلك يتطلب وقفة للتفكر وإدراك أن الحرب تؤدي دائما إلى وقوع خسائر بشرية بين المدنيين، ولا يتم الإعلان عن ذلك، لكن هذا الأمر يدعو إلى الشعور بالأسف والرعب.


وأعرب عن أمله في أن يتم الكشف عن بعض التفاصيل بشأن ضحايا الحرب من الأطفال المنسيين من أجل إرسال رسالة تحذير إلى السياسيين البريطانيين الذين ربما يفكرون فى إرسال قوات لخوض معارك؛ لكي يراجعوا أنفسهم والتفكير في العواقب التي قد تترتب على ذلك.

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