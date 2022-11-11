البحث العلمي تعقد محاضرة "التغيرات المناخية والأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة"..غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث العلوم الأساسية ، وفى ضوء الإعداد لمؤتمر المناخ cop27 عن عقد محاضرة بعنوان " التغيرات المناخية و الأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة ".

حيث تأتي هذه المحاضرة ضمن اهتمام الأكاديمية بما يشهده العالم الآن من تغيرات مناخية يصاحبها تغيير في الخريطة الصحية في دول مختلفة حول العالم وتتضمن المحاضرة :

١- عرض لحالات تفشي بعض الأمراض الفيروسية وغيرها من الأمراض المدارية المهملة

٢- عرض مجموعة من التحليلات البيئية لتطوير خرائط التنبؤ بأماكن انتشار مخاطر المرض في مناطق متعددة حول العالم

٣- عرض دراسات حالة للدراسات البحثية التي أجريت من فريق العمل المصري في هذا المجال

٤- وضع أولوية للتعاون بين القطاعات الصحية المختلفة من أجل مكافحة الأمراض المعدية ونواقلها

وذلك يوم السبت الموافق 12/11/2022 على زووم .

https://us02web.zoom.us/j/81141333360?pwd=TG5XamZzMG1tdWpzRHBBc2pSTTBEUT09

بينما كانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمية والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة بعنوان ” الذكاء الإصطناعي ومستقبل التغير المناخي ” .



وتهدف الندوة إلى التعرف على المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ وتأثيرات التغير المناخي على الأمن العام، وكذلك التعرف على تغيرات المناخ والتهديدات المتصاعدة للأمن القومي وعرض العلاقة بين التغير المناخي والموارد الطبيعية والأمن الإنساني والتأثيرات المجتمعية والآثار المتتالية لتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن الإجتماعي والإنساني، وسيتم عرض دور التكنولوجيا الناشئة ومنها الذكاء الإصطناعي في تعزيز استراتيجية العمل المناخي،