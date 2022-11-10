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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة إماراتية تعود إلى أثينا بعد تلقيها إنذار أمني أمريكي.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت مصادر في الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، بأن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات كانت في طريقها إلى نيويورك من اليونان اضطرت للعودة إلى مطار أثينا الدولي بعد إنذار أمني.

وقالت مصادر بالشرطة ووسائل إعلام محلية إن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرا أمنيا للسلطات اليونانية بشأن راكب "مثير للريبة" على متن الطائرة.

وأضافت المصادر أن الطائرة استدارت عائدة بعد الساعة 2000 بتوقيت جرينتش بقليل برفقة طائرتين مقاتلتين وهبطت في مطار إلفثيريوس فينيزيلوس في أثينا لاجراء فحوص أمنية.

وذكرت المصادر أنه لم يُسمح لطائرة أخرى تابعة لطيران الإمارات في وقت سابق اليوم الخميس بالإقلاع من مطار إلفثيريوس فينيزيلوس إلى دبي، كما خضع جميع ركابها لتفتيش دقيق لأسباب أمنية، لكن لم يتم العثور على أي شيء يثير الريبة.

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