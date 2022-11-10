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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض للمشغولات و25 فناناً أوروبياً وعربياً لمتحف كفر الشيخ.. صور

متحف آثار كفر الشيخ
متحف آثار كفر الشيخ

شهد متحف كفر الشيخ، عدداً من الفعاليات بمناسبة ذكرى مرور عامين على افتتاحه، منها معرض للمشغولات والتطريز بأعضاء نادي سخا للمسنين، وزيارات لعدد من الطلاب بعدد من المدارس بالإدارات التعليمية، وزيارة 25 فناناً من الدول الأوروبية والعربية، المشاركين في ملتقى البرلس التاسع للرسم على جدران المنازل وعلى المراكب الصغيرة، لإلقاء الضوء على مدينة تاريخية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أسامة فريد، مدير المتحف.
نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، معرضا للمشغولات اليدوية والتطريز لعدد من أعضاء نادي سخا للمسنين بكفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة فريد مدير المتحف، وبمشاركة الدكتور حسام غنيم، مدير عام منطقة آثار كفر الشيخ، والقمص دادود سمير حبيب، وجرى تقديم عدد من شهادات التقدير للمشاركين بالمعرض ومسئولي النادي. كما عبر الجميع عن امتنانهم وسعادتهم بالمعرض.
 

كما استقبل متحف كفر الشيخ مجموعة من طلاب مدرسة بايونير، ومدرسة الإبراهيمية، ومدرسة السياحة والفنادق، ومدرسة روضة اللغات الرسمية بسيدي سالم، ومدرسة فريال الابتدائية بالحامول، تضمنت الزيارات جولة إرشادية بقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة. كما أبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف.
 

كما استقبل المتحف 25 فناناً من الدول العربية والاوربية ، المشاركين في ملتقى البرلس الدولي التاسع للرسم على الحوائط والمراكب، وتم اصطحابهم في جولة إرشادية للتعرف على سيناريو العرض المتحفي وكذا عرض فيلم وثائقي عن الملك توت عنخ آمون، جاء ذلك في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

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