ضمن المسابقة الأدبية.. موهوبون بالشعر والزجل في ضيافة شباب كفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الأدبية في إلقاء الشعر والزجل، اليوم الخميس بقاعة التعليم المدني بالمديرية، من خلال الإدارة العامة للشباب، بإقامة التصفيات النهائية على مستوى المديرية بمشاركة 40 من الموهوبين الصاعدين من تصفيات الإدارات الفرعية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المسابقة الأدبية بدأت بتقديم العروض الفنية للمشاركين، وخضوعها للتحكيم واختيار الفائزين الأوائل، مضيفاً أن كل إدارة فرعية يمثلها إثنين من المشاركين في الشعر والزجل، قام بتحكيم المسابقة الدكتور رامي هلال، دكتوراه في النقد والبلاغة بمديرية التربية والتعليم.



وأعلنت نتائج التحكيم بفوز عبد الناصر البلتاجي "بالمركز الأول في شعر الفصحى" ممثلاً لإدارة شباب بيلا وميناء النويهي "المركز الثاني في شعر الفصحى" من بيلا أيضاً، كما فاز عبد الرحمن معتز بالمركز الأول في شعر العامية ممثلاً لإدارة شباب كفر الشيخ وانجي مصباح "مركز تأني عامية" عن إدارة شباب الحامول، أحمد شعيشع "ثالث شعر عامية" عن إدارة شباب بيلا، في منافسات الإلقاء فاز شروق ممثلة لإدارة شباب دسوق.



تقام المسابقة الأدبية للشعر والزجل بشباب كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب وإشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ همت مصطفى، مسؤول النشاط الثقافي بالمديرية.

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