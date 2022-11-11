ضبط 2 ونصف طن سكر مجهول المصدر فى مطروح

تمكنت حملة تموينية من ضبط أحد المخازن به كميات كبيرة من السكر المعبأ غير مدون عليها أسعار البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح حسن الشيباني مدير التموين بمطروح أن الحملة تمكنت كن ضبط 2700 كيس سكر زنة 1 كيلو جرام للكيس

واضاف أنه تم أيضا ضبط 120 عبوة زبدة فول سوداني منتهية الصلاحية و 8 ثمانية جراكن زيت طعام زنة 20كيلو جرام للجركن غير مدون عليها تاريخ إنتاج مضيفا أن هذه المنتجات كلها منتهية الصلاحية و غير صالحة للإستهلاك الادمي.

وأشار أنه تم التحفظ على المضبوطات من و تم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.