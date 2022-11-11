احذر تحويل طريق مطروح السلوم بالكيلو 35 بسبب الأمطار ..صور

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح ، والحماية المدنية ، إدارة مرور ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التحرك لرفع تجمعات لمياه الامطار بالطريق الدولي الساحلي مطروح السلوم بالكيلو ٣٥ بمنطقة أولاد مرعى التي تعيق حركة سير السيارات .

وأوضح محافظ مطروح بأنه تم تحويل الطريق الدولى مطروح السلوم من نقطة الكيلو 35طريق مطروح السلوم للطريق البحري ورفع تجمعات مياه الأمطار بالمعدات والسيارات اللازمة بمتابعة من غرفة عمليات المحافظة أولا بأول حتي عودة حركة سير السيارات بشكل طبيعي

وحذر رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح مستقلي طريق مطروح السلوم توخي الحظر نظرا لحالة الطقس الغير مستقر ووجود تجمعات لمياه الامطار.

وأضاف أنه يتم رفع تجمعات مياه الامطار من الطريق الدولي بالتنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كانت محافظة مطروح قد شهدت صباح اليوم الجمعة امطار غزيرة على مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي.

وتسببت الامطار في وجود تجمعات لمياه الامطار بالشوارع خاصة التي لا يوجد بها صرف صحي .



كما توقفت أعمال الصيد والملاحة البحرية خاصة مع ارتفاع حركة الأمواج داخل البحر.

كما تسببت مياه الأمطار في وجود تجمعات غزيرة لمياه الأمطار بالطريق الدولي مطروح السلوم امام قرية أولاد مرعى.

تحويل طريق مطروح السلوم

تحويل طريق مطروح السلوم