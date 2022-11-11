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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأوضاع والتطورات بالضفة الغربية والقدس

رئيس المجلس الوطنى
رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني يستقبل سفير مصر برام الله

استقبل روحى فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية في رام الله، لمناقشة الأوضاع السياسية العامة، والتطورات التي تشهدها الضفة الغربية ومدينة القدس. 

ومن جانبه، فقد أكد السفير المصري  أهمية استمرار بذل الجهود من أجل إنهاء التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، مشدداً على استمرار الموقف المصري الثابت بشأن ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل مبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 كما أكد  حرصه على العمل خلال الفترة القادمة لتعزيز كافة أوجه التعاون مع الأشقاء فى فلسطين.

بينما أشار روحى فتوح إلى دور مصر المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والدور الذى تمارسه لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

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