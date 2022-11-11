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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تقهر بورشه وتنفرد بالرقم القياسي | فيديو

صدى البلد

سجلت سيارة مرسيدس AMG One أسرع لفة جديدة للسيارات الإنتاجية في حلبة نوربورجرينج الألمانية، متجاوزة الرقم القياسي السابق بنحو 10 ثوانٍ.

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نجحت سيارة مرسيدس AMG One في تسجيل وقتا قدره 6 دقائق و 35.183 ثانية حول حلبة الزاوية 156 ، بقيادة سائق مرسيدس DTM مارو إنجل، وقد حصد هذا الوقت أيضًا الرقم القياسي في فئة السيارات الرياضية الخارقة.

يُطلق على السيارة الخارقة اسم سيارة فورمولا 1 للطرق، وهي أقوى سيارة مرسيدس- AMGعلى الإطلاق، حيث تجمع بين نسخة معدلة من محرك جراند بريكس V6 بسعة 1.6 لتر مدعوم بشاحن تيربو وأربعة محركات كهربائية.

 

سجلت بورشه 911 جي تي 2 آر إس مانثي-ريسينغ الرقم القياسي السابق في إنتاج اللفة للسيارات بزمن 6 دقائق و 43.300 ثانية.

 

وأكدت مرسيدس أن السيارة المستخدمة لتسجيل الرقم القياسي هي نفس المواصفات "القياسية" مثل 275 سيارة تم تسليمها لأصحابها.

تبلغ إجمالي قوة السيارة مرسيدس AMG One نحو 1049 حصانا، قادمة من محرك V6سعة 1.6 لتر مشتق من الفورمولا 1 وأربعة محركات كهربائية، ويمكن أن تصل السيارة إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال 2.9 ثانية و 124 ميلاً في الساعة (200 كيلومتر في الساعة) في 7.0 ثوانٍ. 

 

تبلغ السرعة القصوى للسيارة مرسيدس AMG One نحو 219 ميلاً في الساعة (352 كم/ساعة)، وعند التجول في الحلبة، تمكن إنجل من قطع الطريق من واحد إلى 210 ميل في الساعة (338 كم / ساعة) في قسم Döttinger Höhe الطويل في نوردشلايف.

 

قال فيليب شيمر، رئيس مجلس إدارة Mercedes AMG: "أنا فخور بفريق AMGبأكمله وكل من شارك في هذا المشروع.

"نحن أول من واجه تحديات نوربورجرينج بسيارة رياضية خارقة وهذا أيضًا ما يجعل هذا المشروع فريدًا جدًا وأنا سعيد جدًا بهذه الجولة الرائعة ".

السيارة هي نتيجة تعاون وثيق بين التشغيل المنتظم للسيارات على الطرق في Mercedes-AMGوفريق Mercedes-AMG F1في المملكة المتحدة وقسم AMG High Performance Powertrains. 

 

يبدأ سعر سيارة مرسيدس AMG One بـ 2.2 مليون جنيه إسترليني

 

نوربورجرينج مرسيدس AMG One amg فورمولا 1

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