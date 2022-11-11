التوصيلات العشوائية تُشعِل النيران بحوش في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بحوش مِلك عامل ستيني؛ بسبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بحوش بناحية النباقوة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش مِلك المدعو (أحمد ا ع- 61 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤاله المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.