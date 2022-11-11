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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالتزامن مع cop 27.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس في شرم الشيخ| فيديو

قمة المناخ
قمة المناخ

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ، والتي تستضيف قمة المناخ في دورتها الـ 27، قائلة إن الأجواء مستقرة تمامًا خلال فترات النهار والليل ولا توجد أية فرص لسقوط الأمطار أو تكون شبورة مائية، متابعة أن الأجواء خلال فترة النهار مائلة للحرارة وتتتراوح العظمى مابين الـ 28 والـ 29، أما الصغرى تتراوح بين الـ 19 و20 درجة مئوية.
 

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أمطار رعدية ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل


درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 17

 

الإسكندرية 24 17


الإسماعيلية 26 14


الدقهلية 24 17


الغردقة 27 19


المنيا 24 14

 

فرص سقوط أمطار على هذه المناطق 

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الخير يامصر والمُذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مروًا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والعريش ورفح وبورسعيد، لافتة إلى أن الأمطار على هذه المناطق ستكون مابين الخفيفة والمتوسطة على فترات متقاطعة من اليوم.
 

نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين ومرسى علم وجنوب محافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه متوقع اليوم نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء.
 

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