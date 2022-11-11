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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ أولى أزماتها الأوروبية مع فرنسا بسبب اللاجئين.. تفاصيل

جورجيا ميلوني وإيمانويل
جورجيا ميلوني وإيمانويل ماكرون

حذر أحد أقرب مساعدي رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فرنسا من تصعيد الخلاف المستمر حول الهجرة بتقييد قدرة روما على الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي من الجائحة.

 

وقال جوفانباتيستا فاتزولاري، المسؤول المعني بتنفيذ برنامج الحكومة، لصحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية اليوم الجمعة "آمل ألا يكونوا يشيرون إلى أموال (الاتحاد الأوروبي المخصصة لما بعد الجائحة)"، لأن أي إجراء من هذا القبيل سيكون "خطيرا للغاية".

 

وتعد إيطاليا المستفيد الأكبر من بين دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، مما يسمى بالصندوق الأوروبي للتعافي والمرونة حيث تحصل على حوالي 200 مليار يورو (204.28 مليار دولار).

 

وأضاف أن إيطاليا تطالب "بالاحترام فقط"، وذلك بعد أن قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الخميس إن الخلاف بشأن الهجرة بين روما وباريس سيكون له "عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية".

 

ووصف دارمانان تصرفات إيطاليا بأنها "مستهجنة" و"أنانية".

 

وأظهرت صور من قناة بي.إف.إم التلفزيونية أن السفينة (أوشن فايكنج)، التي تديرها مؤسسة غير حكومية وتحمل أكثر من 200 مهاجر تم إنقاذهم من البحر المتوسط، قد رست اليوم الجمعة في ميناء تولون الفرنسي بعدما رفضت إيطاليا السماح لها بالرسو.

 

وأدان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، تصرف إيطاليا ووصفه بأنه غير مقبول، وقال إن إيطاليا اختارت عدم التصرف بوصفها دولة أوروبية مسؤولة.

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