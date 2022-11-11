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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تواصل فعاليات قمة المناخ 27 في شرم الشيخ.. فيديو

قمة المناخ
قمة المناخ

عقدت قمة كوب 27، جلسة اليوم الجمعة، فعاليات اليوم السادس لمؤتمر المناخ، بحضور مشاركين من مختلف دول العالم.

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قمة المناخ كوب 27.. مشارك: علينا الاتفاق على حلول جديدة تساعدنا


وانطلقت الأحد الماضي، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، والتي تستمر لمدة أسبوعين في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.


قال "توماس" دبلوماسي وعالم في مجال المناخ والتنمية، إننا نتحدث عن التغيرات المناخية، متسائلا :"ما هو الدور المطلوب في أزمة المناخ".
 

التغيرات المناخية ليست مفهوم بسيط


وأضاف في كلمة له خلال فعالية لقمة المناخ كوب 27، صباح اليوم الجمعة، أن هناك ثلاث أمور تتعلق بهذا الأمر، يجب أخذها في الاعتبار، والتغيرات المناخية ليست مفهوم بسيط، متابعا أن هناك العديد المشاركين في تلك القضية.


وتابع "توماس"، أنه يجب تقديم العدالة لم هم يفقدون وظائفهم بشأن بسبب هذا الأمر، مستدركا "إن لم نستطيع الاتفاق على شيء فيما يتعلق بهذا الأمر ستكون هناك عواقب".
 

كوب 27 المناخ مدينة شرم الشيخ التغيرات المناخية مجال المناخ

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