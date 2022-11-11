قمة المناخ | وقفة احتجاجية ضد الدول الصناعية الكبرى .. فيديو وصور

نظم عدد من النشطاء المكسيك، وقفة احتجاجية داخل مقر انعقاد جلسة قمة المناخ العالمية COP27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع فعاليات الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة مساء اليوم.
ورفع النشطاء المكسيك لافتات تطالب بتحمل الدول الصناعية الكبرى ثمن الأضرار البيئية التي تسببوا فيها إلى الدول النامية وكانت سببا في التحديات التي تواجهها هذه الدول من تداعيات التغيرات المناخية.
وجاءت العبارات التي رفعها النشطاء بمقر انعقاد قمة المناخ مكتوب عليها " بلداننا ليست مصانعكم " ، وأخرى يكتب عليها " ادفع ثمن الخسارة والضرر "، وغيرها أيضا من العبارات التي تطالب الدول الكبرى بدفع ثمن التعويضات عن الضرر البيئي التي أقرته اتفاقية باريس.
وتستهدف قمة المناخ cop27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الوصول إلى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتزام الدول بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار سنويا من أجل المساعدة على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.